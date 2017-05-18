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ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде

Происшествия
18 мая, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Как уточнили в ведомстве, в ходе заседания в Петроградском районном суде Дацик стал вести себя "несдержанно и агрессивно"

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© Юрий Белинский/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Националист Вячеслав Дацик, известный по боям без правил как Рыжий Тарзан, попытался сбежать при конвоировании из здания суда, в котором в среду рассматривалось продление срока его содержания под стражей после нападения весной прошлого года на бордель в Санкт- Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточнили в ведомстве, в ходе заседания в Петроградском районном суде Дацик стал вести себя "несдержанно и агрессивно", после чего судья решил выдворить его из зала суда.

"При препровождении его из зала подсудимый оказал физическое сопротивление и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции, осуществлявших конвоирование, и попытался покинуть зону охраны. Сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивавшие безопасность во время судебного заседания, незамедлительно пресекли попытку скрыться из-под стражи и задержали подсудимого на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Ночью 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал проституток и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию. По версии СК, подобные действия он пытался повторить в соседнем Петроградском районе, но перепутал одну из постоялиц мини- отеля с жрицей любви. С 19 мая 2016 года Вячеслав Дацик находится под арестом в следственном изоляторе №1 "Кресты", против него возбуждены уголовные дела по статье 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища" и статье 162 УК РФ "Разбой".

История Рыжего Тарзана

Участника боев без правил, спортивная карьера которого не задалась, в первый раз задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил лечение в Дружносельской психиатрической больнице в Санкт-Петербурге.

В 2010 году Дацик прославился на всю страну, сбежав из психбольницы в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к 8 месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, однако уже в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, из которой он освободился весной прошлого года.

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