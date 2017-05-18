Столичная ГАИ изучает видеозапись с гонками около здания МГУ

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московская полиция изучает опубликованную в интернете видеозапись с гонками около здания МГУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Накануне в интернете было опубликовано видео, на котором водитель автомобиля Mercedes-Benz Maybach дрифтует на Воробьевых горах и устраивает гонки по встречной полосе около здания МГУ.
"Данный видеоролик изучается столичным управлением ГИБДД", - сказал собеседник агентства.
По данным некоторых СМИ, за рулем автомобиля находился рэпер Самоэль, известный по песне "Малиновые сны".