Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес

Алишер Усманов/YouTube

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов опубликовал видеообращение для блогера и оппозиционера Алексея Навального, против которого он выдвинул иск о защите чести и достоинства. Обращение опубликовано на официальном канале бизнесмена в YouTube.

"Ты выбрал неудачный объект для дискредитации облика российского бизнесмена", - заявил Усманов. "Ты врешь, что я не плачу налоги в России. Я плачу налоги только в России. В этом году только я задекларировал 2,7 млрд руб. налогов, а за 10 лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу", - сказал он.

Усманов прокомментировал также опубликованную в материалах Фонда борьбы с коррупцией информацию о земельном участке с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе, который он якобы использовал в качестве взятки.

"Ты врешь, когда говоришь, что я взятки даю, взятки не регистрируют в регистрационной палате, открыто не переводят деньги со своего счета. Вся эта история с землей и домом - это огромная, многоступенчатая сага, в которой было три заинтересованные стороны, и мне пришлось платить не за то, чтобы сделка была, а за то, чтобы она не была между ними. И каждому пришлось платить: одному - активы, чтобы он отказался от прибыли, которую хотел делать на своих деньгах, другому - займы и деньги, чтобы он землю уступил, а в конечном итоге каждый получил то, что хотел. О какой взятке может идти речь?" - пояснил он.

Усманов также отметил, что, вопреки заявлению Навального, за годы руководства предприятиями он создал 40 тыс. рабочих мест, вложил в их развитие более 800 млрд руб. "Ты врешь, что источником моего состояния являются крупнейшие приватизационные сделки, вранье. Ты говоришь о том, что я забрал, украл советские горно-обогатительные комбинаты. К твоему сведению, залоговые аукционы, насколько я помню, закончились в 1995 году - я никогда ни в одном из них не участвовал, в последующих приватизационных сделках тоже", - добавил бизнесмен.

По его словам, Михайловский ГОК обошелся акционерам в $1,5 млрд, Лебединский и Оскольский горно-обогатительные комбинаты - в 2,5 млрд швейцарских франков. "Я хочу сказать, что ты лжешь, когда говоришь, что мы бесплатно, в подарок, получили все эти активы. Сделки с "Мегафоном", Mail.ru, "Одноклассниками", "ВКонтакте" - уж это точно не советские предприятия, это точно не воровство", - отметил он. "Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, прежде всего, честный человек", - заключил бизнесмен, призвав Навального "извиниться и жить спокойно".

Суть иска

Люблинский суд Москвы 30 мая проведет предварительные слушания по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Как сообщили ТАСС в суде, Усманов требует обязать оппозиционера опровергнуть сведения, которые, по утверждению предпринимателя, не соответствуют действительности. Финансовых претензий бизнесмен не имеет.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный, опубликовал материал, согласно которому однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд "Соцгоспроект" получили от предпринимателя по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.