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СК предъявил обвинение седьмому фигуранту дела о теракте в петербургском метро

Происшествия
18 мая, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Мухамадюсуп Эрматов, обвиняемый в причастности к незаконному обороту взрывчатых веществ, частично признал свою вину

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Мухамадюсуп Эрматов

Мухамадюсуп Эрматов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение еще одному фигуранту уголовного дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном 3 апреля. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Сегодня обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств") предъявлено Мухамадюсупу Эрматову, проживающему в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с Агбаржоном Джалиловым (предположительно устроившему взрыв в метро)", - сообщила представитель СК.

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Трем фигурантам уголовного дела о теракте в Петербурге предъявили обвинение

"Свою вину Эрматов признал частично", - добавила она.

Ранее обвинение по тем же статьям УК РФ были предъявлены Сайфилле Хакимову, Бахраму Эргашеву, Дилмуроду Муидинову, Ибрагимжону Эрматову, Аъзамжону Махмудову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего же на данный момент по уголовному делу проходит 11 фигурантов.

"В настоящее время следователи продолжают установление всех обстоятельств теракта. Ведется работа с потерпевшими, проводятся необходимые экспертизы, отрабатываются связи фигурантов уголовного дела. По итогам расследования уголовного дела следователи СК дадут всестороннюю правовую оценку действиям всех лиц, причастных к событиям в петербургском метрополитене, квалифицировав их в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ", - добавила представитель СК.

В результате теракта в петербургском метро 3 апреля погибли 15 человек и сам предполагаемый смертник.

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