Двое саперов погибли во время разминирования в Чечне

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Двое саперов погибли, один получил ранения при взрыве во время разминирования сельскохозяйственных угодий в Чечне. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"При проведении разминирования сельхозугодий и сплошной очистке местности в Шатойском районе Чеченской Республики сдетонировал боеприпас, обнаруженный саперами группы разминирования. В результате взрыва двое военнослужащих-контрактников батальона разминирования погибли, один военнослужащий по контракту получил ранение", - сказали в пресс-службе.
На месте происшествия работает комиссия Южного военного округа.
Саперы округа с 2012 года занимаются очисткой от взрывоопасных предметов экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий в Чечне и Ингушетии.