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Замглавы ФСИН по Ростовской области арестован за получение взятки в 2 млн рублей

Происшествия
18 мая, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Незаконное вознаграждение, считает следствие, предназначалось за приемку и оплату товаров в рамках заключенных контрактов между ГУ ФСИН и коммерческими организациями

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Заместитель начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Сергей Ральников арестован по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Седьмым следственным управлением Главного следственного управления СК (с дислокацией в Ростове-на-Дону) возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказали в СК.

По версии следствия, в период с июля 2016 года по апрель 2017 года Ральников, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами областного ГУ ФСИН, лично получил от заместителя директора одной из коммерческих организаций, одновременно являвшегося официальным представителем другой организации, в несколько этапов часть взятки в сумме не менее 2 млн руб. "При этом указанная сумма являлась частью условленной взятки равной не менее 2,6 млн руб.", - уточнили в СК.

Незаконное вознаграждение, считает следствие, предназначалось за беспрепятственную приемку поставляемых коммерческими организациями товаров и своевременным перечислением на их расчетные счета оплаты в рамках заключенных контрактов между ГУ ФСИН по Ростовской области и подчиненными учреждениями с указанными юридическими лицами. Они поставляли товары для нужд уголовно-исполнительной системы Ростовской области.

"Противоправные действия фигуранта были пресечены в результате совместной деятельности седьмого следственного управления ГСУ СК и УФСБ России по Ростовской области", - сообщили в Следственном комитете. В отношении Ральникова на основании постановления суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В СК отметили, что устанавливаются другие должностные лица регионального ГУ ФСИН, причастные к этому преступлению.

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