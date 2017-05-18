Криминальный авторитет Бериев задержан в Архангельской области и будет депортирован из РФ

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, в отношении которого ранее было принято решение о нежелательности пребывания на территории России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам информированного источника, речь идет о криминальном авторитете Георгии Бериеве, известном в криминальных кругах под кличкой Гия.
"Cотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержан 55-летний гражданин иностранного государства", - сказала Волк.
По ее словам, в 2015 году в отношении задержанного принято решение о нежелательности пребывания на территории России, однако в прошлом году он незаконно пересек государственную границу. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы, мужчину приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
"В настоящее время по решению суда задержанный помещен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где будет находится до исполнения его депортации с территории Российской Федерации", - заключила Волк.