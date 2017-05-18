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Роспотребнадзор проводит проверку по факту получения ожога от сока на Ставрополье

Происшествия
18 мая, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Информации о производителе сока не приводится

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор проводит проверку по факту химического ожога, который предположительно был получен после употребления фруктового сока, приобретенного в одном из магазинов Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В этом магазине в течение недели было реализовано более 280 единиц продукции, жалоб на них не поступало. Тем не менее указанная партия приостанавливается для реализации по всей стране", - отмечает Роспотребнадзор.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования продукции для установления причин. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора. Информации о производителе сока не приводится.

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