Роспотребнадзор проводит проверку по факту получения ожога от сока на Ставрополье

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор проводит проверку по факту химического ожога, который предположительно был получен после употребления фруктового сока, приобретенного в одном из магазинов Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В этом магазине в течение недели было реализовано более 280 единиц продукции, жалоб на них не поступало. Тем не менее указанная партия приостанавливается для реализации по всей стране", - отмечает Роспотребнадзор.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования продукции для установления причин. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора. Информации о производителе сока не приводится.