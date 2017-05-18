СМИ: прохожие помешали скрыться виновнику наезда на Таймс-сквер

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Виновник происшествия на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где, по последним данным, погиб один человек и 23 пострадали, пытался скрыться, но был задержан прохожими.

Они повалили 26-летнего мужчину на тротуар и удерживали, пока не подоспели полицейские, сообщил телеканал Fox News.

Сообщается, что задержанный раньше уже подвергался аресту за вождение в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации. Медики проводят тесты на наличие следов спиртного или наркотических средств в крови задержанного.

Как сообщалось ранее, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По оценке очевидцев, автомобиль двигался против движения и намеренно заехал на тротуар. Власти города подтвердили, что виновник происшествия заключен под стражу. Мотивы его действий устанавливаются.

Управление полиции Нью-Йорка считает, что инцидент не имеет террористической подоплеки. "Мужчина находится под стражей после ДТП. Считается, что произошел единичный инцидент, обстоятельства которого расследуются", - уточнили в управлении. Подобная формулировка обычно указывает на отсутствие подозрений в связи происшествия с терроризмом.

Помощь полиции в расследовании происшествия оказывает местное отделение ФБР.