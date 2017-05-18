Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: прохожие помешали скрыться виновнику наезда на Таймс-сквер

Происшествия
18 мая, 20:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

К расследованию преступления подключилось ФБР

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Виновник происшествия на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где, по последним данным, погиб один человек и 23 пострадали, пытался скрыться, но был задержан прохожими.

Они повалили 26-летнего мужчину на тротуар и удерживали, пока не подоспели полицейские, сообщил телеканал Fox News.

Сообщается, что задержанный раньше уже подвергался аресту за вождение в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации. Медики проводят тесты на наличие следов спиртного или наркотических средств в крови задержанного.

Как сообщалось ранее, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По оценке очевидцев, автомобиль двигался против движения и намеренно заехал на тротуар. Власти города подтвердили, что виновник происшествия заключен под стражу. Мотивы его действий устанавливаются.

Управление полиции Нью-Йорка считает, что инцидент не имеет террористической подоплеки. "Мужчина находится под стражей после ДТП. Считается, что произошел единичный инцидент, обстоятельства которого расследуются", - уточнили в управлении. Подобная формулировка обычно указывает на отсутствие подозрений в связи происшествия с терроризмом.

Помощь полиции в расследовании происшествия оказывает местное отделение ФБР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧП на Таймс-сквер
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция назвала имя водителя, врезавшегося в пешеходов на Таймс-сквер
2
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
3
Евросоюз включил украинскую авиакомпанию "УРГА" в черный список
4
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
5
Роспотребнадзор проводит проверку по факту получения ожога от сока на Ставрополье
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама