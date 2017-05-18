СМИ: прохожие помешали скрыться виновнику наезда на Таймс-сквер

WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлениюСпорт 18 мая, 21:37
Марьямяки заявил, что гордится финскими хоккеистами после победы над американцами на ЧМСпорт 18 мая, 21:33
Reuters: музыкант Крис Корнелл покончил жизнь самоубийствомКультура 18 мая, 21:24
МИД РФ: одобрение в Канаде аналога "Акта Магнитского" нанесет ущерб отношениям с РоссиейПолитика 18 мая, 21:21
Подрядчик строительства стадиона "Санкт-Петербург" арестован на 2 месяца по делу о взяткеПроисшествия 18 мая, 21:11
Быков заявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности в следующем сезонеСпорт 18 мая, 21:10
Орлов: хорошие действия в меньшинстве помогли российским хоккеистам обыграть чеховСпорт 18 мая, 21:06
Эксперт: хоккеисты сборной России победили чехов в четвертьфинале ЧМ с большим запасомСпорт 18 мая, 21:02
Знарок назвал предвзятым судейство четвертьфинального матча ЧМ Россия - ЧехияСпорт 18 мая, 20:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Виновник происшествия на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где, по последним данным, погиб один человек и 23 пострадали, пытался скрыться, но был задержан прохожими.
Они повалили 26-летнего мужчину на тротуар и удерживали, пока не подоспели полицейские, сообщил телеканал Fox News.
Сообщается, что задержанный раньше уже подвергался аресту за вождение в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации. Медики проводят тесты на наличие следов спиртного или наркотических средств в крови задержанного.
Как сообщалось ранее, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По оценке очевидцев, автомобиль двигался против движения и намеренно заехал на тротуар. Власти города подтвердили, что виновник происшествия заключен под стражу. Мотивы его действий устанавливаются.
Управление полиции Нью-Йорка считает, что инцидент не имеет террористической подоплеки. "Мужчина находится под стражей после ДТП. Считается, что произошел единичный инцидент, обстоятельства которого расследуются", - уточнили в управлении. Подобная формулировка обычно указывает на отсутствие подозрений в связи происшествия с терроризмом.
Помощь полиции в расследовании происшествия оказывает местное отделение ФБР.