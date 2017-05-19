СМИ: три человека пострадали в США в результате падения с колеса обозрения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три человека, в том числе один ребенок, пострадали в четверг после падения с колеса обозрения во время фестиваля, проходившего в городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон). Об этом сообщает телеканал KIRO7.

Инцидент произошел после того, как одна из кабинок колеса обозрения опрокинулась, в результате чего из нее с высоты примерно в девять метров выпали женщины 70 и 40 лет, а также шестилетний ребенок. Пострадавшие были доставлены вертолетом в больницу города Сиэтл, степень тяжести их травм не сообщается.

По данным телеканала, кабинка, в которой находились потерпевшие, была неисправной.