СМИ: три человека пострадали в США в результате падения с колеса обозрения

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три человека, в том числе один ребенок, пострадали в четверг после падения с колеса обозрения во время фестиваля, проходившего в городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон). Об этом сообщает телеканал KIRO7.
Инцидент произошел после того, как одна из кабинок колеса обозрения опрокинулась, в результате чего из нее с высоты примерно в девять метров выпали женщины 70 и 40 лет, а также шестилетний ребенок. Пострадавшие были доставлены вертолетом в больницу города Сиэтл, степень тяжести их травм не сообщается.
По данным телеканала, кабинка, в которой находились потерпевшие, была неисправной.