Балтийский вокзал в Петербурге эвакуирован из-за подозрительного пакета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Пассажиров и персонал Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге в субботу эвакуировали за подозрительного предмета, обнаруженного в здании. Об этом сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по СЗФО.

"В 18:45 мск при патрулировании в зале сотрудниками полиции был обнаружен бесхозный пакет. Было принято решение об эвакуации вокзала, в настоящее время проводится проверка", - сказали в полиции.

Ранее для проверки была закрыта станция метро "Ленинский проспект" на первой линии петербургского метро из-за обнаружения бесхозного предмета на платформе.

Как сообщили в петребургском метропролитене, проверка длилась 50 минут и в 19:25 станцию метро открыли для пассажиров.

Станция "Ленинский проспект" расположена между "Автово" и "Проспектом Ветеранов", она обслуживает пассажиров на юго- западе Петербурга.