Московская полиция проверяет видео с порчей картины в галерее Artplay

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские проверяют видео с порчей картины в московской галерее Artplay во время акции "Ночь в музее".
"По данному видео столичная полиция проводит проверку", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУМВД РФ по Москве.
Ранее в интернете появилась запись, на которой видно, что молодой человек пачкает краской одну из картин, окружающие в этот момент пытаются ему помешать.
На официальном сайте Artplay сообщается, что 20 мая, во время акции "Ночь в музее", в галерее проходила мультимедийная выставка под названием "От Моне до Малевича. Великие Модернисты".