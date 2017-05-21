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Московская полиция проверяет видео с порчей картины в галерее Artplay

Происшествия
21 мая, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой молодой человек пачкает краской одну из картин

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские проверяют видео с порчей картины в московской галерее Artplay во время акции "Ночь в музее".

"По данному видео столичная полиция проводит проверку", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУМВД РФ по Москве.

Ранее в интернете появилась запись, на которой видно, что молодой человек пачкает краской одну из картин, окружающие в этот момент пытаются ему помешать.

На официальном сайте Artplay сообщается, что 20 мая, во время акции "Ночь в музее", в галерее проходила мультимедийная выставка под названием "От Моне до Малевича. Великие Модернисты".

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