Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Алжире разбился вертолет ВМС

Происшествия
22 мая, 2:08 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде

По данным Maghreb Arabe Presse, погибли пять военнослужащих

Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 22 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. По меньшей мере пять алжирских военнослужащих погибли в воскресенье вечером в результате катастрофы вертолета ВМС Алжира близ столицы страны. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

По его данным, пятеро погибших были членами экипажа вертолета.

Как отмечает агентство, вертолет задел опору линии электропередачи в провинции Типаза (западнее столицы).

Комментариев алжирских властей по поводу ЧП пока не поступало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Алжир
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
2
СМИ: Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракеты
3
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
4
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Тренер: шведские хоккеисты были мастеровитей канадцев при исполнении буллитов в финале ЧМ
Темы дня
Загрузка...
Реклама