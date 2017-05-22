СМИ: в Алжире разбился вертолет ВМС

РАБАТ, 22 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. По меньшей мере пять алжирских военнослужащих погибли в воскресенье вечером в результате катастрофы вертолета ВМС Алжира близ столицы страны. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

По его данным, пятеро погибших были членами экипажа вертолета.

Как отмечает агентство, вертолет задел опору линии электропередачи в провинции Типаза (западнее столицы).

Комментариев алжирских властей по поводу ЧП пока не поступало.