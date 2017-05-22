СМИ: в одной из больниц Бангкока прогремел взрыв

БАНГКОК, 22 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. По меньшей мере 23 человека пострадали в результате взрыва на территории государственной больницы Пхрамонгкутклао в Бангкоке. Об этом сообщила газета The Nation.

По предварительным данным, внутри помещения, предназначенного для приема военных пенсионеров, взорвался один из блоков системы кондиционирования. Очевидцы сообщают о задымлении и большом количестве разбитых стекол на месте происшествия.