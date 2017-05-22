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МВД и Group IB пресекли деятельность хакеров, похитивших более 50 млн рублей

Происшествия
22 мая, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

По данным следствия, участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали хакеров, похитивших с помощью вируса более 50 млн руб. с банковских счетов пользователей смартфонов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сотрудники МВД при активном содействии компании Group IB пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на хищении денег с банковских счетов при помощи троянского вируса", - сообщила она.

По данным следствия, участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем, и при помощи скрытых команд переводить деньги на заранее подготовленные счета. "В состав группы входило 20 человек, проживающих на территории Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Организатором незаконного бизнеса является 30-летний житель Ивановской области", - отметила Волк.

По данным представителя МВД, все участники группы задержаны - четверо их них арестованы, остальные отпущены под подписку о невыезде. На территории шести регионов России проведено 20 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, а также сотни банковских карт и сим-карт, оформленных на подставных лиц.

"За время противоправной деятельности злоумышленники заразили троянским вирусом более миллиона смартфонов, а ущерб от их деятельности превысил 50 млн руб.", - добавила Волк. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации").

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