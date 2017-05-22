В Росгвардии опровергли информацию об убийстве военнослужащего в Чечне

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росгвардия опровергла информацию об убийстве военнослужащего в Чечне, которая появилась в ряде СМИ. Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Случаев убийств военнослужащих на территории Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках доследственной проверки не выявлено", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, 22 мая в ряде СМИ появилась информация о якобы убийстве в Чеченской Республике сотрудника Росгвардии по дискриминирующим признакам.

По информации "Новой газеты", трое жителей Чечни, среди которых один сотрудник Росгвардии, были убиты из-за подозрений в гомосексуальности.