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В суд поступило дело о нападении Дацика на подпольный публичный дом в Петербурге

Происшествия
22 мая, 15:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, мая. /ТАСС

Против него выдвинуты обвинения по трем статьям. Дата начала рассмотрения дела будет назначена 29 мая

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении Вячеслава Дацика, известного по боям без правил как Рыжий Тарзан, обвиняемого в нападении на подпольный публичный дом в мае 2016 года, поступило в Василеостровский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"В Василеостровский районный суд поступило уголовное дело в отношении Дацика с утвержденным обвинительным заключением", - сказала Лебедева. Против него выдвинуты обвинения по статьям 162 "Разбой", 139 "Нарушение неприкосновенности жилища" и 116 "Побои" УК РФ. Дата начала рассмотрения дела будет назначена 29 мая.

На прошлой неделе в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что Дацик попытался сбежать при конвоировании из здания суда, в котором рассматривалось продление срока его ареста.

Ночью 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал его работниц и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию. По данным СК, подобные действия он пытался повторить в соседнем Петроградском районе, но перепутал одну из постоялиц мини-отеля с жрицей любви. С мая 2016 года Вячеслав Дацик находится под арестом.

История Рыжего Тарзана

Участника боев без правил, спортивная карьера которого не задалась, в первый раз задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил лечение в Дружносельской психиатрической больнице в Санкт-Петербурге.

В 2010 году Дацик прославился на всю страну, сбежав из психбольницы в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к 8 месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, однако уже в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, из которой он освободился весной 2016.

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