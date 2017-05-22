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СК возбудил дело о финансировании ИГ жителем Дагестана на 2,4 млн рублей

Происшествия
22 мая, 17:02 дата обновления: 22 мая, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Подозреваемый является сторонником исламистских радикальных движений и разделяет взгляды международных террористических организаций

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма, в том числе запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" в отношении жителя Дагестана. Как сообщили в СК, "седьмым следственным управлением (с дислокацией в Ростове-на-Дону) Главного следственного управления СК РФ по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего уроженца Республики Дагестан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК ("Финансирование терроризма")".

Установлено, что подозреваемый является сторонником исламистских радикальных движений и разделяет взгляды международных террористических организаций, в том числе ИГ и "Джебхат ан-Нусра", деятельность которых запрещена на территории России решением Верховного суда РФ.

"По данным следствия, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, в 2015-2016 годах фигурант уголовного дела оказал финансовые услуги лицам, осуществляющим террористическую деятельность. На свой расчетный счет он получал денежные средства, затем снимал их с помощью пластиковой банковской карты через кредитно-банковскую систему Турецкой Республики (в Стамбуле), после этого передавал лицам на территории Сирийской Арабской Республики. Всего таким образом на финансирование терроризма им было передано около 2,4 млн рублей", - сообщили в СК.

Подозреваемый объявлен в розыск.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый был задержан в ходе спецоперации по выявлению и пресечению каналов финансирования терроризма. "Мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к указанной противоправной деятельности лиц, а также блокированию принадлежащих им расчетных счетов продолжаются", - добавила Волк.

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