Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Китае 11 человек заблокированы под землей в результате затопления угольной шахты

Происшествия
23 мая, 4:30 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Спасателям удалось установить связь с четырьмя горняками, спасательная операция продолжается

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. 11 человек оказались заблокированными под землей в результате затопления шахты на севере Китая в провинции Шаньси.

Как сообщает во вторник Центральное телевидение Китая, инцидент произошел накануне поздно ночью на одной из угольных шахт уезда Цинсюй городского округа Тайюань.

На данный момент известно, что в забое заблокированы 11 человек, с четырьмя из них спасателям удалось установить связь. Операция по спасению горняков продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
2
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
3
Взрыв на стадионе в Манчестере. Хроника событий
4
Около стадиона "Манчестер-Арена" прогремели два взрыва
5
В Москве ожидается "розовое" лето
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморье
Темы дня
Загрузка...
Реклама