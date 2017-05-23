СМИ: в Китае 11 человек заблокированы под землей в результате затопления угольной шахты

ШАНХАЙ, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. 11 человек оказались заблокированными под землей в результате затопления шахты на севере Китая в провинции Шаньси.

Как сообщает во вторник Центральное телевидение Китая, инцидент произошел накануне поздно ночью на одной из угольных шахт уезда Цинсюй городского округа Тайюань.

На данный момент известно, что в забое заблокированы 11 человек, с четырьмя из них спасателям удалось установить связь. Операция по спасению горняков продолжается.