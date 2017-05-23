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СМИ: сумка в аэропорту шведского Гетеборга не представляла угрозы

Происшествия
23 мая, 5:11 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 23, мая. /ТАСС

Оцепление в аэропорту Ланнветтер снято

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СТОКГОЛЬМ, 23 мая. /ТАСС/. Шведская полиция сняла оцепление в аэропорту Ланнветтер недалеко от Гетеборга после того, как выяснилось, что найденная в зале вылета сумка не содержала взрывчатых веществ. Об этом сообщила во вторник газета Göteborgs-Posten.

Ранее на сумке, по данным издания, были найдены "следы взрывчатых материалов".

Ее обследование, однако, показало, что внутри нее не было ничего опасного. "Это дело завершено. Ничего подозрительного там нет", - прокомментировал представитель местной полиции.

Из-за инцидента из нескольких помещений аэропорта в понедельник были эвакуированы люди, вокруг здания выставлены заграждения.

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