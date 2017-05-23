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В Таиланде один ребенок погиб и еще 29 получили ранения в результате удара молнии

Происшествия
23 мая, 16:20 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Молния ударила в дерево, под которым пытались укрыться от дождя учащиеся начальной школы

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БАНГКОК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Один ребенок погиб, еще 29 учеников начальной школы получили во вторник ранения в результате удара молнии в провинции Так на западе Таиланда. Об этом сообщает газета The Nation.

Инцидент произошел во время сильного дождя, от которого учащиеся поспешили укрыться под деревом на территории школы. По свидетельству очевидцев, молния ударила прямо в дерево вскоре после начала ливня.

Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу, однако одного школьника медикам спасти так и не удалось, уточняет The Nation.

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