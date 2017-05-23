Врач подмосковной психбольницы за взятки помещал в стационар здоровых людей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Врач подмосковной психиатрической больницы обвиняется в получении взяток за помещение в стационар здоровых людей. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области, следователи установили два новых эпизода в уголовном деле в отношении врача-психиатора.

По версии следствия, 26 января врач на суточном дежурстве по психиатрическому стационару в приемном покое психиатрической больницы № 8 за вознаграждение в 20 тыс. рублей договорился с 23-летней местной жительницей о помещении в стационарное отделение больницы ее матери без наличия на то законных оснований и без согласия последней. Женщина перевела деньги обвиняемому на банковскую карту.

"Кроме того, следственными органами выявлены еще два аналогичных эпизода преступной деятельности обвиняемого, ему уже предъявлено обвинение в получении двух взяток в 2016 году. В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал", - сообщили в ГСУ.

В отношении 33-летнего обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия"). Как отметили в главке, врач был ранее судим. Сейчас он находится под домашним арестом.