В результате ДТП на юге Китая пострадали 32 ребенка

ПЕКИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. 32 ребенка получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Вечером во вторник, сообщает в среду агентство Синьхуа, арендованный детским садом микроавтобус потерял управление и упал с обрыва.

Авария случилась в районе Линьгуй города Гуйлинь - знаменитого в КНР туристического центра.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, микроавтобус, рассчитанный на 11 человек, перевозил 34 пассажира. Водитель транспортного средства задержан для дальнейшего разбирательства.