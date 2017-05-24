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В результате ДТП на юге Китая пострадали 32 ребенка

Происшествия
24 мая, 2:11 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Андрей Кириллов

11-местный автобус, в салоне которого находилось 34 человека, потерял управление и упал с обрыва

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ПЕКИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. 32 ребенка получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Вечером во вторник, сообщает в среду агентство Синьхуа, арендованный детским садом микроавтобус потерял управление и упал с обрыва.

Авария случилась в районе Линьгуй города Гуйлинь - знаменитого в КНР туристического центра.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, микроавтобус, рассчитанный на 11 человек, перевозил 34 пассажира. Водитель транспортного средства задержан для дальнейшего разбирательства.

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