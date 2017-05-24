СМИ: тела четырех альпинистов обнаружены на склоне Эвереста

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Тела четырех человек были обнаружены во вторник в палатке, установленной на территории лагеря для альпинистов на склоне Эвереста. Об этом в среду сообщила на своем сайте газета Himalayan Times.
По информации издания, среди погибших - два непальца и два иностранца. Их имена на данный момент не разглашаются. По словам спасателей, причиной гибели альпинистов могла стать нехватка кислорода.
Как отмечает газета, в этом сезоне в непальской части Гималаев при восхождении погибли уже по меньшей мере девять человек.