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СМИ: тела четырех альпинистов обнаружены на склоне Эвереста

Происшествия
24 мая, 7:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

По словам спасателей, причиной гибели двух непальцев и двух иностранцев могла стать нехватка кислорода

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Тела четырех человек были обнаружены во вторник в палатке, установленной на территории лагеря для альпинистов на склоне Эвереста. Об этом в среду сообщила на своем сайте газета Himalayan Times.

По информации издания, среди погибших - два непальца и два иностранца. Их имена на данный момент не разглашаются. По словам спасателей, причиной гибели альпинистов могла стать нехватка кислорода.

Как отмечает газета, в этом сезоне в непальской части Гималаев при восхождении погибли уже по меньшей мере девять человек.

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