В Минеральных Водах введен режим ЧС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Минераловодского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за подъема воды в реке Кума в результате сильных дождей, сообщили ТАСС в местной администрации.

"На 08:00 мск уровень воды в Куме составлял 5,6 метра и продолжает подниматься, идет проливной дождь. Введен режим ЧС", - пояснили в администрации.

Там добавили, что в расположенном на территории Минвод селе Левокумка, подтоплены новостройки на улице Менделеева и два дачных кооператива. Пострадавших нет. Четверых лежачих больных из подтопленных домов отвезли в районную больницу. В администрации отметили, что 119 жителей села, в том числе 23 ребенка, разместили в Левокумской школе №8.

По словам руководителя левокумского территориального отдела по работе с населением Андрея Китарова, местные власти оповестили более 2,9 тыс. человек, проживающих в зоне возможного подтопления.

В поселке Первомайском, а также хуторе Славянский и поселке Загорский власти эвакуировали людей. На ул. Юбилейной подтоплено 16 домов. Четверых одиноких и больных пожилых пенсионеров перевезли на скорой помощи в районную больницу. Десять пожилых человек из Славянского доставлены утром в эвакуационный пункт школы №18. "Сирену включили в 3:30 мск, ездили по домам, оповестили всех, чья жизнь и безопасность могли быть под угрозой", - отметил руководитель Первомайского территориального отдела Михаил Вакаренцев.

В селе Ульяновка на 8:30 мск уровень воды в реке Суркуль оставался критическим и продолжает повышаться. Особенно пострадали дворы и огороды по ул. 60 лет Октября - с №26 по №66. Подтоплены, но не сильно, улицы Степная и Советская. Необходимости в эвакуации населения пока нет. Людей оповещают, объезжая дома. "Вчера вечером мы совершили подворовый обход - там, где возможно было подтопление, - рассказала руководитель территориального отдела Светлана Соколовская. - Оповестили всех, кого нужно было"

Ранее глава управления общественной безопасности администрации Минвод Шалва Киреев сообщил ТАСС, что из-за опасности затопления в результате сильных дождей из своих домов эвакуировано более 700 жителей двух районов городского округа. Вода затопила 14 улиц в селе Левокумка и шесть улиц в поселке Первомайском. Людей разместили у родственников и в пункте эвакуации.