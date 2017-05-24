Глава ФСБ: Москва обеспокоена участием выходцев из стран СНГ в терактах

БИШКЕК, 24 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. География действий международных террористических организаций становится шире, а интенсивность их атак возрастает. Как заявил в среду руководитель ФСБ России Александр Бортников во время заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - участниц СНГ, у Москвы также вызывает озабоченность тот факт, что представители государств Содружества все чаще вовлечены в организацию нападений.

По его оценке, в Азии и Европе все активнее действуют террористы-одиночки, которые являются приверженцами радикальных течений. "Произошедшие теракты в Санкт-Петербурге, Стокгольме, египетских городах и Манчестере подчеркивают всю опасность этой тенденции. Особую озабоченность вызывает тот факт, что исполнителями террористических актов зачастую становятся выходцы из стран СНГ, принявшие исламскую идеологию, имеющие непосредственный опыт участия в боевых действиях в рядах так называемого Исламского государства (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ)", - заявил он.

По мнению Бортникова, в эту категорию можно включить и лиц, которые лишь недавно "попали под влияние радикальных группировок". "Несмотря на нанесенный "Исламскому государству" существенный урон, она успешно адаптируется и восстанавливает свой ресурс, проводит массированную пропагандистскую кампанию, используя электронные средства коммуникации в информационной сфере, религиозную и социальную мотивацию и вовлекая в свои ряды прежде всего молодежь", - продолжил глава ФСБ РФ. По словам Бортникова, результаты мониторинга экспертов показывают, что по всему миру под влияние террористов попадает значительное число людей, готовых участвовать в террористических и экстремистских организациях.

"Бандиты ведут активную пропаганду в различных социальных группах и социальных сетях. Под видом беженцев и мигрантов они проникают из горячих точек, интегрируются в местную среду, создают законспирированные ячейки, подрывая внутреннюю безопасность государств. Все это представляет серьезную угрозу безопасности стран - участниц СНГ", - убежден он.

В связи с этим, спецслужбами стран Содружества организовано поступление "опережающей информации о соответствующих планах главарей международных террористических группировок". В частности, при поддержке коллег из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана органам безопасности России удалось оперативно установить лиц, причастных к совершению теракта в Санкт-Петербурге. Кроме этого, с помощью киргизских спецслужб в РФ были сорваны планы террористов, намеревавшихся совершить террористическую атаку в общественном месте с применением автоматического оружия.

Также Бортников заявил, что спецслужбы стран - участниц СНГ обязаны наладить или совершенствовать фильтрационную работу на внешних границах Содружества.

"Нельзя допускать проникновения на территорию государств СНГ боевиков так называемого Исламского государства", - заявил глава ФСБ России.

Он также подчеркнул, что для противодействия вовлечению населения в террористические организации и для пресечения деятельности вербовщиков в интернете необходимо "на постоянной основе проводить мониторинг и осуществлять блокировку" источников пропаганды международных террористических организаций.

Кроме того, отметил Бортников, спецслужбы стран СНГ должны регулярно обмениваться информацией о применяемых террористами методах вербовки. "Необходимо предотвращать проникновение проповедников радикальных исламских течений", - сказал Бортников, добавив, что следует активнее привлекать к разъяснительной работе среди населения представителей традиционного ислама.

В ходе проходящего в Бишкеке заседания, в котором принимают участие представители спецслужб десяти государств, обсуждаются вопросы усиления контроля за перемещением в зоны боевых действий граждан стран Содружества, а также обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе спортивных.

В качестве наблюдателей в состав Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - участниц СНГ входят представители Испании, Италии, Германии и Франции. Впервые в этом качестве во встрече в Бишкеке принимают участие представители Сербии.