В МЧС Ставрополья открыт телефон горячей линии из-за подтоплений

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Телефон горячей линии открыт в Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю из-за подтоплений в двух населенных пунктах, вызванных проливными дождями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевом ГУ МЧС.
"В результате комплекса неблагоприятных погодных явлений, связанных с длительными проливными дождями и подъемом уровня воды в Куме выше критической отметки произошло подтопление двух населенных пунктов - это село Левокумка и поселок Первомайский Минераловодского городского округа", - сказал собеседник агентства.
В Главном управлении МЧС по Ставрополью открыт телефон горячей линии (8-8652-55-65-89) для оказания дистанционной психологической помощи и информирования населения о ходе выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. "Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме", - уточнили в ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что подразделения краевого ГУ МЧС переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений жилых домов. "В связи с прошедшими и предстоящими дождями ожидается подъем уровня воды в реках Ставропольского края, местами с достижением отметок неблагоприятного явления", - сказал представитель главка.