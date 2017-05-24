Вертолет компании "Газпром трансгаз" совершил аварийную посадку под Орлом

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ОРЕЛ, 24 мая. /ТАСС/. Один человек получил травмы в результате аварийной посадки под Орлом вертолета Ка-26, принадлежащего компании "Газпром трансгаз".
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, пострадавший доставлен в Орловскую областную клиническую больницу, его жизни ничего не угрожает, на месте ЧП работают спасатели, а также следственная группа регионального управления СК РФ.
"На борту, по предварительным данным, находились четыре человека. В результате аварийной посадки пострадал один человек, который был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу", - уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, сообщение об аварийной посадке около поселка Неполоди Орловского района поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около 11:05 мск. Вертолет проводил облет в целях поиска утечек газа по маршруту Болхов - Орел.