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Вертолет компании "Газпром трансгаз" совершил аварийную посадку под Орлом

Происшествия
24 мая, 13:13 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 24, мая. /ТАСС

В результате пострадал один человек, он госпитализирован

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ОРЕЛ, 24 мая. /ТАСС/. Один человек получил травмы в результате аварийной посадки под Орлом вертолета Ка-26, принадлежащего компании "Газпром трансгаз".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, пострадавший доставлен в Орловскую областную клиническую больницу, его жизни ничего не угрожает, на месте ЧП работают спасатели, а также следственная группа регионального управления СК РФ.

"На борту, по предварительным данным, находились четыре человека. В результате аварийной посадки пострадал один человек, который был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу", - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, сообщение об аварийной посадке около поселка Неполоди Орловского района поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около 11:05 мск. Вертолет проводил облет в целях поиска утечек газа по маршруту Болхов - Орел.

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