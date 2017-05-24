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Виновные в гибели людей при падении строительного крана в Омске получили реальные сроки

Происшествия
24 мая, 15:10 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В октябре 2015 года кран съехал с рельсов и опрокинулся на автомобили Toyota RAV-4 и "Газель", в результате погибли четыре человека

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Учредитель ООО "Группа компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров (справа)

Учредитель ООО "Группа компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров (справа)

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский суд приговорил учредителя группы компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктора Полукарова и ее директора Константина Семенова, а также бывшего начальника строительного участка Сергея Масленкина и крановщика Федора Елькина к срокам заключения до 4 лет - они признаны виновными в гибели четырех человек в результате падения башенного крана в Омске в 2015 году. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Омской области Лариса Болдинова.

"Куйбышевский районный суд города Омска приговорил Виктора Полукарова к 4 годам лишения свободы, Константина Семенова и Сергея Масленкина - к 3,5 годам, Федора Елькина - к 2 годам. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении. Елькин также приговорен к 320 часам обязательных работ. Компенсация морального вреда будет рассмотрена в порядке гражданского судопроизводства", - рассказала Болдинова, добавив, что свою вину признал лишь Елькин.

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Помощник прокурора Центрального округа Омска Зульфия Абишова уточнила ТАСС, что Полукаров, Семенов и Масленкин также лишены на три года права выполнять управленческие функции в организациях-заказчиках строительных работ и в подрядных организациях, а Елькину запрещено три года заниматься строительно-монтажными работами с использованием подъемных сооружений (кранов).

Обвинение просило для Полукарова и Семенова по 4,5 года колонии, а для Масленкина и Елькина - 4 и 3 года колонии соответственно. Представитель прокуратуры отметила, что вопрос об обжаловании приговора будет рассмотрен в течение 10 дней.

Трагедия произошла 26 октября 2015 года, когда кран, работавший на стройплощадке на одной из улиц Омска, съехал с рельсов и опрокинулся на автомобили Toyota RAV-4 и "Газель". В результате водитель Toyota, его супруга и их 4-месячный сын погибли на месте. Второй ребенок погибших - 4-летний мальчик, а также 53-летний водитель "Газели" и крановщик были госпитализированы с травмами. Впоследствии водитель "Газели" скончался в больнице.

Как установила комиссия Сибирского управления Ростехнадзора, причиной аварии стали техническая неисправность тормоза башенного крана, его эксплуатация после истечения нормативного срока службы без проведения повторной экспертизы. К работе на кране был допущен необученный и неаттестованный персонал, отсутствовал производственный контроль за соблюдением требований безопасности со стороны эксплуатирующей организации.

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