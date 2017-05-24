Суд оставил под арестом имущество семьи обвиняемого в коррупции генерала ФСО Лопырева

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление обеспечительного ареста имущества семьи генерала ФСО России Геннадия Лопырева, заключенного под стражу по обвинению в получении взяток в размере около 7 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление Басманного суда от 21 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ранее районный суд наложил арест на принадлежащее супруге и сыну Лопырева недвижимое имущество. Речь идет о квартире в Сочи, доме в Ленинградской области, гараже и квартире в Москве.

Военный суд продлил до 23 июня срок ареста генерала.

По материалам Федеральной службы охраны совместно с оперативными службами ФСБ России Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России генерала Геннадия Лопырева по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Генерал обвиняется по двум эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), общая сумма которых составляет около 7 млн рублей. Своей вины он не признает. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.