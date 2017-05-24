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Reuters: трое полицейских погибли в Джакарте в результате двух взрывов

Происшествия
24 мая, 22:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Смертники подорвали бомбы на автобусной станции с интервалом в пять минут

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Трое полицейских погибли, еще 10 человек были ранены в столице Индонезии в результате взрывов двух бомб, которые привели в действие террористы-смертники. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Взрывы прогремели на автобусной станции на востоке Джакарты. Среди раненых пятеро являются сотрудниками правоохранительных органов, остальные пятеро - гражданскими лицами. Бомбы сработали с интервалом в пять минут.

"Полицейские находились на дежурстве, они охраняли группу людей, которые проводили шествие", - сообщил представитель полиции. "Оба подозреваемых были мужчинами. Их личности устанавливаются", - добавил он.

Меры безопасности на транспортных объектах в Индонезии были усилены, сообщил министр транспорта страны Буди Кариа Сумади.

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