Reuters: трое полицейских погибли в Джакарте в результате двух взрывов

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Трое полицейских погибли, еще 10 человек были ранены в столице Индонезии в результате взрывов двух бомб, которые привели в действие террористы-смертники. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.
Взрывы прогремели на автобусной станции на востоке Джакарты. Среди раненых пятеро являются сотрудниками правоохранительных органов, остальные пятеро - гражданскими лицами. Бомбы сработали с интервалом в пять минут.
"Полицейские находились на дежурстве, они охраняли группу людей, которые проводили шествие", - сообщил представитель полиции. "Оба подозреваемых были мужчинами. Их личности устанавливаются", - добавил он.
Меры безопасности на транспортных объектах в Индонезии были усилены, сообщил министр транспорта страны Буди Кариа Сумади.