Reuters: трое полицейских погибли в Джакарте в результате двух взрывов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Трое полицейских погибли, еще 10 человек были ранены в столице Индонезии в результате взрывов двух бомб, которые привели в действие террористы-смертники. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Взрывы прогремели на автобусной станции на востоке Джакарты. Среди раненых пятеро являются сотрудниками правоохранительных органов, остальные пятеро - гражданскими лицами. Бомбы сработали с интервалом в пять минут.

"Полицейские находились на дежурстве, они охраняли группу людей, которые проводили шествие", - сообщил представитель полиции. "Оба подозреваемых были мужчинами. Их личности устанавливаются", - добавил он.

Меры безопасности на транспортных объектах в Индонезии были усилены, сообщил министр транспорта страны Буди Кариа Сумади.