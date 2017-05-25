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Пучков предупредил о персональной ответственности за работу по помощи погорельцам в Сибири

Происшествия
25 мая, 11:38 UTC+3 ЛЕСОСИБИРСК край/ 25, мая. /ТАСС

Глава МЧС призвал чиновников "менять планы-графики и традиционные подходы"

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ЛЕСОСИБИРСК /Красноярский край/, 25 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков предупредил чиновников о персональной ответственности за оказание помощи пострадавшим от пожаров в Красноярском крае.

"По поручению президента РФ организована работа по оказанию помощи и поддержки пострадавшим. Она находится на особом контроле, - сказал Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. - Это персональная ответственность всех руководителей органов местного самоуправления, организаций и учреждений, работающих в зоне чрезвычайной ситуации".

Пучков напомнил, что на всей территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации и установлен федеральный уровень реагирования.

"Меняйте планы-графики и традиционные подходы, все меряйте минутами и часами. Все службы работают в круглосуточном режиме. И это не обсуждается", - сказал он. "У нас очень мало времени на выполнение задач", - добавил министр.

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