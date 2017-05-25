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На танкере в Рижском заливе возник пожар

Происшествия
25 мая, 14:03 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Для оказания поддержки на место ЧП направлен буксир, на котором прибудут подразделения Государственной пожарно-спасательной службы

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РИГА, 25 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. На танкере Zircon в Рижском заливе возник пожар, сообщает Служба береговой охраны Латвии.

Информация о том, что на судне пожар и требуется помощь поступила в 10:52 (время совпадает с московским) в Центр координации поиска и спасения на море.

"На данный момент пожар контролируется. На место происшествия были направлены корабль береговой охраны KA-09 "Klints" и вертолет Mи-17, чтобы вести наблюдение и в случае необходимости эвакуировать людей", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, для оказания поддержки на место ЧП направлен буксир, на котором прибудут подразделения Государственной пожарно-спасательной службы.

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