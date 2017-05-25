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Бывшего мэра города-курорта Ессентуки подозревают в превышении полномочий

Происшествия
25 мая, 13:56 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 25, мая. /ТАСС

По версии следствия, чиновница незаконно разрешала строительство в рекреационной зоне

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СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении бывшей главы города-курорта Ессентуки (Ставропольский край), подозреваемой в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновница незаконно разрешала строительство в рекреационной зоне, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

"По данным следствия, с 11 февраля 2012 по 11 сентября 2015 года подозреваемая, являясь главой городского округа города-курорта Ессентуки, незаконно выдавала в аренду под индивидуальное жилищное строительство земельные участки, находящиеся в рекреационной зоне города Ессентуки Ставропольского края, в которой строительство запрещено", - сказано в сообщении.

Одиннадцать уголовных дел возбуждены по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Сейчас экс-мэр является депутатом Совета города Ессентуки пятого созыва.

"Учитывая, что подозреваемая является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовным делам, решение о возбуждении уголовных дел принято руководителем следственного органа СК РФ по Ставропольскому краю", - отмечают в пресс-службе. Расследование дела продолжается.

Следственные органы не называют имя фигуранта уголовного дела. По данным официального сайта администрации и Думы города Ессентуки, главой города-курорта с марта 2012 по сентябрь 2015 года была Лариса Писаренко, до этого (с декабря 2011 года по март 2012) она была первым заместителем главы администрации города. Писаренко 13 сентября 2015 года была избрана депутатом Совета города Ессентуки пятого созыва.

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