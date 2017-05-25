Природные катаклизмы на Ставрополье и в Сибири глазами пользователей соцсетей

119 человек остались без крова при пожарах в Тайшетском и Чунском районах. ⠀⠀⠀ Пожары в Тайшетском и Чунском районах уничтожили 43 дома, без крова остались 50 семей — 119 человек. В пунктах временного размещения находятся 47 человек. ⠀⠀⠀ В поселке Октябрьский Чунского района сгорело три дома, в которых проживало четыре семьи — 14 человек. В Пойме Шелаевского МО Тайшетского района сгорело 17 домов, пострадало 17 семей — 49 человек, из них десять пенсионеров, 11 детей, две многодетные семьи. ⠀⠀⠀ В поселке Горевой Тайшетского района сгорело шесть домов, без крова остались семь семей — 14 человек. В селе Новотремино Тайшетского района сгорели шесть домов, пострадали 11 семей — 18 человек. В рабочем поселке Юрты Тайшетского района сгорели 11 домов, пострадали 11 семей — 24 человека. ⠀⠀⠀ Списки пострадавших еще формируют, восстанавливают утраченные документы. Сегодня погорельцам направят первую партию гуманитарной помощи. ⠀⠀⠀ По материалам пресс-службы министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. irk.ru #иркутскаяобласть

Публикация от Новости Иркутска и Приангарья (@irkutsk_news) Май 25 2017 в 2:43 PDT