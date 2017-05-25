Природные катаклизмы на Ставрополье и в Сибири глазами пользователей соцсетей

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От пожаров, усилившихся из-за сильных ветров и жаркой погоды, в Иркутской области и Красноярском крае пострадало 10 населенных пунктов и сгорело 144 жилых дома. В Ставропольском крае из-за продолжительных проливных дождей было подтоплено 333 жилых дома.
Горит посёлок Стрелка Енисейского района #krsk24 #красноярск #красноярскийкрай #пожар #мчс #енисейскийрайон #sibiria Трассу перекрыли. Это сегодня
Стрелка... #лесосибирск #пожар #стрелка
Стрелка ... #лесосибирск #пожар #стрелка
Это кадры пожара на окраине Бирюсинска Тайшетского района. Там 24 мая сгорели 3 дома и трансформаторная будка. А деревня Пойма, это в 200 км от Тайшета, сгорела почти вся. Из 40 домов осталось всего 5. Там проживали около 70 человек. На помощь спасателям из Тайшета прибыли бригады из Нижнеудинска, Тулуна, Саянска. Ситуацию осложнял шквалистый ветер.
Опять горит лес. Это федеральная трасса в Заларинском районе. Тем временем в соседнем Зиминском сильный порывистый ветер #вестииркутск#мобильныйрепортер#пожары
119 человек остались без крова при пожарах в Тайшетском и Чунском районах. ⠀⠀⠀ Пожары в Тайшетском и Чунском районах уничтожили 43 дома, без крова остались 50 семей — 119 человек. В пунктах временного размещения находятся 47 человек. ⠀⠀⠀ В поселке Октябрьский Чунского района сгорело три дома, в которых проживало четыре семьи — 14 человек. В Пойме Шелаевского МО Тайшетского района сгорело 17 домов, пострадало 17 семей — 49 человек, из них десять пенсионеров, 11 детей, две многодетные семьи. ⠀⠀⠀ В поселке Горевой Тайшетского района сгорело шесть домов, без крова остались семь семей — 14 человек. В селе Новотремино Тайшетского района сгорели шесть домов, пострадали 11 семей — 18 человек. В рабочем поселке Юрты Тайшетского района сгорели 11 домов, пострадали 11 семей — 24 человека. ⠀⠀⠀ Списки пострадавших еще формируют, восстанавливают утраченные документы. Сегодня погорельцам направят первую партию гуманитарной помощи. ⠀⠀⠀ По материалам пресс-службы министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. irk.ru #иркутскаяобласть
Левокумка в Минеральных Водах, топит, режим ЧС. Фото: Наталья Павлюкова #26stav #chp_26stav #Stavropol #Ставрополь #ЧП #ДТП #происшествие #кмв #kmv #СКФО #Кавказ #Пятигорск #Кисловодск #ессентуки #невинномысск #Ставрополье
Невинку затопило, плывут машины! Автор фото: @sijazev Наш хештег #stav_life #ставрополь #stavropol #кавказ #скфо #kavkaz #ставропольскийкрай #ставрополье
За Невинномысском Видео: Евгений Владимиров #26stav #chp_26stav #Stavropol #Ставрополь #ЧП #ДТП #происшествие #кмв #kmv #СКФО #Кавказ #Пятигорск #Кисловодск #ессентуки #невинномысск #Ставрополье
Держитесь!!! @kriljaangelov Другого варианта попасть домой сегодня не было... Мы все-таки это сделали! Ну что сказать? Это, конечно, ужас. Вода подходит к первому этажу, учитывая высоту фундамента в 1,5м, а прогнозы пророчат, что вода будет ещё прибывать. Более низкие дома стоят затопленные. Это страшно! По улицам текут полноценные реки со сносящим с ног течением! Дома остались питомцы-собака и кошки с котятами, бросать их было нельзя. Спасибо команде МЧС, которая успешно нас эвакуировала, т.к. "выплывали" из дома уже ночью. Странное чувство, плыть там, где обычно едешь на колёсах, больно смотреть на участки, стоящие в воде, на которых ещё несколько часов назад росли овощи.... Ждём завтрашний день... Терпения всем нам... #наводнение #май2017 #минеральныеводы #кмв26 #кмв_26#kmv #kmv_online #кмвонлайн #минводы #тонем #чс #левокумка #вода #kmvofficial#юга_ру #мго #ставрополье #ставропольскийкрай #регион_26 #скфо #скфоонлайн #stavropolie26 #став26 #стихия #стихияводы #chp_kmv