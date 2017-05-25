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Правоохранительные органы Карелии не передавали РЕН ТВ видео с Дадиным

Происшествия
25 мая, 16:52 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

По словам адвоката активиста, материалы были переданы только прокуратуре республики, управлению режима и надзора ФСИН России, а также следственному отделу Сегежи управления СК по Карелии

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Ильдар Дадин

Ильдар Дадин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Прокуратура Карелии, республиканские управления Следственного комитета (СК) и ФСИН не передавали телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения в колонии, где отбывал наказание активист Ильдар Дадин. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службах ведомств.

Ранее адвокат Дадина Николай Зборошенко рассказал ТАСС, что управление ФСИН России по республике в ходе служебной проверки не установило факта передачи третьим лицам каких-либо видеозаписей с участием его доверителя. По его словам, материалы были переданы только прокуратуре республики, управлению режима и надзора ФСИН России, а также следственному отделу Сегежи управления СК по Карелии.

"Никаких видеоматериалов с Дадиным прокуратура журналистам не передавала", - сообщила ТАСС старший помощник прокурора Карелии по взаимодействию со СМИ Татьяна Кордюкова.

Представитель пресс-службы карельского управления СК Виталий Коновалов сказал, что "журналистам материалы проверки не передавались". В региональном управлении ФСИН ТАСС сообщили, что ведомство также непричастно к передаче видео телеканалу. "Мы ничего не передавали", - отметили в пресс-службе.

Замоскворецкий суд Москвы ранее начал рассмотрение гражданского иска Дадина, в котором он просит признать действия ФСИН России, СК и Генпрокуратуры, которые якобы передали видеоматериалы телеканалу РЕН ТВ, незаконными и нарушающими Конвенцию о защите прав человека. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 1 июня.

Дело активиста

Дадин стал первым россиянином, которого осудили по статье УК РФ "Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий". В декабре 2015 года его приговорили к трем годам лишения свободы, но в марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет заключения.

Десятого февраля 2017 года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Двадцать второго февраля Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания. Дадин вышел на свободу 26 февраля.

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