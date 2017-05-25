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Суд в Самарской области оштрафовал женщину, сажавшую приемного сына на цепь

Происшествия
25 мая, 17:29 UTC+3 САМАРА САМАРА 25, мая. /ТАСС

Женщина признала свою вину, она должна будет выплатить 7 тыс. рублей

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САМАРА, 25 мая. /ТАСС/. Мировой суд Красноармейского района Самарской области оштрафовал на 7 тыс. руб. местную жительницу, которая сажала приемного сына на цепь. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Елена Шкаева.

"Уголовное дело было рассмотрено сегодня судом в особом порядке. Женщина признала свою вину, суд приговорил ее к выплате штрафа в размере 7 тыс. рублей", - сказала Шкаева.

Следователи выяснили, что в 2016 году приемная мать привязывала девятилетнего мальчика на несколько часов к мебели, а также сажала его на цепь, лишая возможности передвигаться. Летом прошлого года о незаконных действиях женщины сообщил ее сосед, после чего ребенок был изъят из семьи, а также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, связанное с жестоким обращением".

Ранее женщина рассказала журналистам, что мальчик находится на психоневрологическом учете, и она привязывала его, чтобы он не убежал из дома во время ее отсутствия. По ее словам, неоднократно сбегал из дома. В настоящее время он находится в детдоме.

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