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Авария в Самаре оставила без воды более 70 тыс. человек

Происшествия
25 мая, 19:18 дата обновления: 25 мая, 19:22 UTC+3 САМАРА САМАРА 25, мая. /ТАСС

Водоснабжения лишились 11 социально-значимых объектов и 673 жилых дома

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САМАРА, 25 мая. /ТАСС/. Крупная авария на водопроводе в Самаре оставила без холодного водоснабжения более 70 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 16:25 мск поступило сообщение, что при проведении земляных работ поврежден водовод диаметром 700 мм. В результате в Красноглинском районе Самары приостановлено холодное водоснабжение 11 социально-значимых объектов и 673 жилых домов с населением более 72,9 тыс. человек, из них свыше 12,2 тыс. детей", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы компании "Самарские коммунальные системы", авария произошла в 15:40 мск. Поврежденный водовод снабжает водой самарский поселок Мехзавод и микрорайон Крутые Ключи. Аварийно-восстановительные бригады "Самарских коммунальных систем" приступили к ликвидации аварии. Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС по региону совместно с сотрудниками областного Министерства энергетики и ЖКХ, организован подвоз питьевой воды. В работах задействованы 24 человека, в распоряжении которых 12 единиц техники, сроки окончания аварийных работ пока не называются.

Это уже не первая крупная авария на данном водоводе в этом году. Из-за повреждения этого трубопровода более 70 тысяч жителей поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи уже оставались без воды 16 февраля и 20 марта. Всего в Самаре проживает около 1,2 млн человек. По факту мартовской аварии полиция возбудила в апреле уголовное дело. Как было установлено в ходе прокурорской проверки, инженерные коммуникации 20 марта были повреждены ковшом экскаватора при проведении сотрудниками компании "Самаратрансстрой" работ по строительству коллектора ливневой канализации.

По материалам проверки органом дознания было возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство" УК РФ", ведется расследование. В отношении компании "Самаратрансстрой" и его директора прокурором города также были возбуждены административные дела о нарушении при производстве земляных работ. Виновные были оштрафованы на сумму 650 тысяч рублей.

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