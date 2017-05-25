Пучков вылетел в Ставропольский край, где складывается сложная ситуация с паводками

ФИФА: граждане КНДР не работают на стройках объектов ЧМ-2018Спорт 25 мая, 20:16
Смолов признался, что для него имела значение победа в бомбардирской гонке РФПЛСпорт 25 мая, 19:47
В Петербурге хотят включить кладбища и кальянные в закон о комендантском часе для детейОбщество 25 мая, 19:43
Новак: страны ОПЕК и вне ОПЕК будут развивать сотрудничество и вне Венского соглашенияЭкономика и бизнес 25 мая, 19:40
Мутко: работы на стадионах ЧМ-2018 ведутся в соответствии с требованиями ФИФАСпорт 25 мая, 19:36
Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в ПетербургеСпорт 25 мая, 19:24
Черчесов призвал не драматизировать ситуацию вокруг газона стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 25 мая, 19:17
Загруженность дорог в Москве оценивается в восемь балловОбщество 25 мая, 19:10
Штаб коалиции признал гибель более 100 мирных жителей в Мосуле после авиаудара ВВС СШАМеждународная панорама 25 мая, 19:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ставропольский края для контроля за ликвидацией последствий паводка, вызванного проливными дождями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков после завершения работы в Красноярском крае, где стабилизировалась ситуация с пожарами, вылетел в Ставропольский край для контроля за ликвидацией последствий паводка и оказанием помощи пострадавшим", - сказал представитель МЧС. По последним данным, в результате обильных осадков произошло подтопление 377 жилых домов, в которых проживает 1109 человек. От паводка пострадали 19 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях Ставропольского края. В превентивных целях отселены 803 человека, в том числе 200 детей.
"Группировка по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи пострадавшим усиливается. В Ставропольский край прибывают спасатели из других регионов России", - сказали в МЧС. Всего в борьбе со стихией уже задействованы более 2500 человек и 370 единиц техники.
Рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС федерального уровня в Ставропольском крае из-за дождевого паводка с 24 мая. Как пояснил представитель МЧС РФ, такой уровень реагирования позволит региону задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.