Пучков вылетел в Ставропольский край, где складывается сложная ситуация с паводками

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ставропольский края для контроля за ликвидацией последствий паводка, вызванного проливными дождями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков после завершения работы в Красноярском крае, где стабилизировалась ситуация с пожарами, вылетел в Ставропольский край для контроля за ликвидацией последствий паводка и оказанием помощи пострадавшим", - сказал представитель МЧС. По последним данным, в результате обильных осадков произошло подтопление 377 жилых домов, в которых проживает 1109 человек. От паводка пострадали 19 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях Ставропольского края. В превентивных целях отселены 803 человека, в том числе 200 детей.

"Группировка по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи пострадавшим усиливается. В Ставропольский край прибывают спасатели из других регионов России", - сказали в МЧС. Всего в борьбе со стихией уже задействованы более 2500 человек и 370 единиц техники.

Рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС федерального уровня в Ставропольском крае из-за дождевого паводка с 24 мая. Как пояснил представитель МЧС РФ, такой уровень реагирования позволит региону задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.