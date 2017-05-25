В штате Делавэр вертолет врезался в здание

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НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вертолет врезался в здание в городе Нью-Касл (штат Делавэр), на месте происшествия начался пожар. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Инцидент произошел в промышленной зоне, недалеко от аэропорта американского города Уилмингтон. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.