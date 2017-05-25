Полиция перекрыла движение транспорта на Вестминстерском мосту в Лондоне

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Полиция перекрыла движение автотранспорта на Вестминстерском мосту в Лондоне в связи с сообщениями об обнаружении бесхозного автомобиля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как сообщает агентство, сейчас мост открыт для пешеходов. Британские СМИ ранее распространили фото, на котором видно, что полицейские перекрыли движение на мосту, который находится у парламента Соединенного Королевства.

Уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен во вторник с серьезного до наивысшего. Центр британской столицы патрулируется усиленными нарядами полиции и военными, учитывая тот факт, что именно на Вестминстерском мосту 22 марта произошел теракт. Автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил здесь прохожих и трех полицейских.

Повышенные меры безопасности были введены в Великобритании после взрыва на крытом стадионе "Манчестер-Арена", который произошел в ночь с понедельника на вторник сразу после концерта поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.