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По факту нападения на воспитателя в детском саду во Владивостоке возбуждено уголовное дело

Происшествия
26 мая, 5:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, мая. /ТАСС

Мужчина ударил сотрудницу дошкольного учреждения после того, как она попросила его покинуть территорию детского сада, где он находился со своим ребенком без разрешения

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Полиция Владивостока возбудила уголовное дело по факту нападения на воспитателя в детском саду. В отношении 45-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Полиция во Владивостоке возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В отношении 45-летнего жителя Владивостока избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде ...", - говорится в сообщении ведомства.

Как установила полиция, нападение произошло в четверг во время вечерней прогулки группы детей в сопровождении воспитателя на территории детского сада. 57-летняя сотрудница учреждения обратила внимание на постороннего мужчину, который находился на территории детского дошкольного учреждения со своим ребенком. В ответ на сделанное ему замечание о недопустимости пребывания посторонних на территории детсада, злоумышленник ударил воспитательницу. В настоящее время женщина находится в больнице.

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