СЖР потребовал тщательного расследования убийства редактора газеты в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) потребовал тщательного расследования убийства главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрий Попкова в городе Минусинске Красноярского края. Об этом говорится в заявлении, распространенном организацией.

"Союз журналистов России требует тщательного расследования данного преступления и выражает надежду, что следствие рассмотрит все версии произошедшего. Газета, возглавляемая Попковым, поднимала самые острые, злободневные темы, волнующие многих горожан. Мы не можем утверждать, что убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего, но убеждены, что преступления в отношении журналистов требуют самого внимательного отношения и тщательного расследования", - говорится в заявлении СЖР.

В организации высказали озабоченность тем, что "подобные преступления зачастую остаются нераскрытыми" и пообещали следить за ходом расследования.

Ранее сообщалось, что вечером 24 мая в следственные органы поступило сообщение, что в частном доме в Минусинске было обнаружено тело 42-летнего главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова с огнестрельными ранениями. В настоящий момент рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего. Центр правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта обратился к генпрокурору России Юрии Чайке и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину взять расследование убийства под особый контроль.

Ранее Попков являлся депутатом горсовета Минусинска.