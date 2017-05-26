СЖР потребовал тщательного расследования убийства редактора газеты в Красноярском крае

Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $51Экономика и бизнес 26 мая, 6:44
Премьер Черногории не придал значение действиям Трампа при расстановке для фотоМеждународная панорама 26 мая, 6:31
"Кливленд" вышел в финал плей-офф НБА, где в третий раз подряд сыграет с "Голден Стэйт"Спорт 26 мая, 6:08
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 годаОбщество 26 мая, 6:02
Леброн Джеймс опередил Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в плей-офф НБАСпорт 26 мая, 5:44
СМИ: у разбившегося в Колумбии самолета с футболистами не было страховки для рейсаПроисшествия 26 мая, 5:14
Нарушители "антитабачного" закона в I квартале 2017 года были оштрафованы на 15,4 млн руб.Общество 26 мая, 5:13
WBA не будет участвовать в организации боксерского боя Мэйуэзера и МакгрегораСпорт 26 мая, 4:45
Times: исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку около годаМеждународная панорама 26 мая, 4:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) потребовал тщательного расследования убийства главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрий Попкова в городе Минусинске Красноярского края. Об этом говорится в заявлении, распространенном организацией.
"Союз журналистов России требует тщательного расследования данного преступления и выражает надежду, что следствие рассмотрит все версии произошедшего. Газета, возглавляемая Попковым, поднимала самые острые, злободневные темы, волнующие многих горожан. Мы не можем утверждать, что убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего, но убеждены, что преступления в отношении журналистов требуют самого внимательного отношения и тщательного расследования", - говорится в заявлении СЖР.
В организации высказали озабоченность тем, что "подобные преступления зачастую остаются нераскрытыми" и пообещали следить за ходом расследования.
Ранее сообщалось, что вечером 24 мая в следственные органы поступило сообщение, что в частном доме в Минусинске было обнаружено тело 42-летнего главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова с огнестрельными ранениями. В настоящий момент рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего. Центр правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта обратился к генпрокурору России Юрии Чайке и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину взять расследование убийства под особый контроль.
Ранее Попков являлся депутатом горсовета Минусинска.