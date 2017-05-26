СК просит продлить срок ареста 10 обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит продлить срок ареста 10 обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
"В суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 6 сентября в отношении С. В. Хакимова, С. З. Ортикова, А. А. Азимова, И. Б. Эрматова, Д. Ф. Муидинова, Б. Х. Эргашева, А. А. Махмудова, Ш. С. Каримовой, А. А. Азимова, М. Д. Мирзаалимова. Рассмотрение назначено с 12:00 мск 30 мая", - сказала она.
Взрыв произошел в петербургском метро 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 15 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. По данным СК, взрыв осуществил гражданин РФ и уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.