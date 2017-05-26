Очевидцы: людей из затопленных домов на Ставрополье спасали с риском для жизни

ЛЕВОКУМКА /Ставропольский край/, 26 мая. /ТАСС/. Жители поселка Левокумка в Ставропольском крае рассказали, что спасателям пришлось рисковать жизнью, чтобы спасти людей из затопленных домов.

Все они говорят, что вода начала стремительно прибывать поздно вечером 24 мая, по тревоге была объявлена эвакуация. Сразу же была организована лодочная переправа для спасения людей.

"Мы только успели схватить документы, нас в том, в чем мы были, вывезли спасатели не лодках, - рассказала ТАСС местная жительница Ольга Якунчева. - Спасателям практически пришлось жертвовать собой. Их потоком воды с ног сбивало, но они людей вытаскивали с верхних этажей. Так нашего 91-летнего дедушку спасли".

По ее словам, многие дома были затоплены до второго этажа. "Сейчас нам самое главное - наладить быт", - сказала собеседница агентства.

В поселке Левокумка сейчас работает лодочная переправа, спасатели на лодках по просьбам людей доставляют их к затопленным домам, чтобы они могли сами увидеть, что в них происходит. Как рассказали спасатели, уровень воды в поселке за ночь упал на 60 см, но остается по-прежнему высоким и в отдельных местах превышает метровую отметку.

Затопленные улицы на лодках патрулируют также полицейские, в задачу которых входит пресечение случаев мародерства. По словам участковых, таких случаев пока выявлено. В пострадавшей Левокумке сегодня побывали глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор края Владимир Владимиров. Они разъяснили людям, какая им положена помощь, как она будет оказываться и какие уже приняты решения.

Глава МЧС совершил облет затопленных поселков на Ставрополье

Глава МЧС России Владимир Пучков совершил сегодня облет затопленных паводком поселков Ставропольского края. "Глава МЧС России на вертолете Ми-8 оценил обстановку с воздуха в двух поселках Минераловодского района - Левокумка и Первомайский, пострадавших от паводка в наибольшей степени", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

С воздуха особенно видны масштабы паводка, в воде целые улицы, многие дома затоплены почти под крышу. Вместе с тем в Ставропольском крае ситуация уже стабилизируется, проливные дожди, ставшие причиной паводка, прекратились. По информации МЧС, уровень воды начал снижаться.

В пострадавших районах ведутся работы по ликвидации последствий паводка, в них задействованы более 3000 человек и свыше 500 единиц техники.