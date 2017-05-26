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Следователи Франции проверят, могло ли самовозгорание смартфонов привести к крушению А320

Происшествия
26 мая, 15:33 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Специалисты проведут экспертизу трех планшетов iPad Mini модели A1455, а также трех новых и подержанных iPhone 6S, пишет Le Parisien

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ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французские следователи проверят, могло ли вероятное самовозгорание мобильных устройств, находившихся в кабине пилота, привести к крушению в мае прошлого года самолета А320 Egypt Air в Средиземном море. Об этом сообщает газета Le Parisien.

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Издание отмечает, что специалисты проведут экспертизу трех планшетов iPad Mini модели A1455, а также трех новых и подержанных iPhone 6S. Доклад по итогам исследования специалисты планируют представить 30 сентября.

В свою очередь в корпорации Apple отметили, что "нет никаких доказательств, связывающих это событие (крушение самолета) с продукцией компании". При этом в компании заверили, что готовы ответить на все вопросы следователей. "Мы тщательно тестируем нашу продукцию, чтобы убедиться, что она соответствует международным стандартам", - цитирует Le Parisien представителей Apple.

Самолет А320, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, исчез с экранов радаров 19 мая 2016 года примерно за 35 минут до предполагаемой посадки в каирском аэропорту, едва войдя в воздушное пространство Египта. Позднее обломки лайнера были обнаружены в районе греческого острова Карпатос. На борту самолета находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров из 12 стран, включая 30 египтян и 15 граждан Франции.

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