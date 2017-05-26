СМИ: в Черниговской области упал самолет Cessna-172, пилот погиб

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КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Самолет легкого класса Cessna-172 потерпел крушение в районе аэродрома "Певцы" в Черниговской области на Украине, пилот погиб.
Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на местные СМИ.
"Согласно информации, пилот погиб на месте. При падении самолет повредил частный дом, расположенный неподалеку", - сообщило издание. На месте происшествия находятся сотрудники госслужбы по ЧС и полиции.
Другие подробности пока неизвестны.