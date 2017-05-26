Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы

МОСКВА, 26 мая./ТАСС/. Сотрудники полиции доставили в отдел малолетнего ребенка, гулявшего вечером в центре столицы без родителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Около 19:00 сотрудники полиции заметили на улице Воздвиженка маленького ребенка, стоявшего в одиночестве. На вопрос, где его родители, мальчик ответил, что их с ним нет. Полицейские отвезли его в отдел полиции и начали поиски родственников",- сказал собеседник агентства.

В настоящее время полицейские связались с родителями и ждут их приезда для выяснения всех обстоятельств.