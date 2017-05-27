МЧС наращивает группировку на севере Омской области из-за прогнозируемого паводка

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ОМСК, 27 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Омской области усиливает группировку сил и средств по борьбе с прогнозируемым паводком в Усть-Ишимском районе из-за ожидаемого подъема уровня воды в реке Иртыш. Для жителей подготовили пункт временного размещения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"С целью безаварийного пропуска паводковых вод на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области увеличена аэромобильная группировка спасателей до 80 человек и 14 единиц техники. В готовности находятся еще восемь аварийно-восстановительных бригад по 10 человек в соседних районах", - сказали в ведомстве.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе, аэромобильная группировка увеличена на 20 спасателей. При этом в целом в районе работают 219 человек, задействованы 74 единицы техники (с учетом администрации и других служб).
По данным ГУ МЧС, на сегодняшний день в поселке Усть-Ишим нет подтопленных домов и приусадебных участков, несмотря на рост уровня воды в Иртыше. "На ближайшие сутки возможно повышение уровня воды от 2 до 10 см (на данный момент 718 см - прим. ТАСС)", - уточнили в ведомстве, добавив, что угрозы подтопления пока нет.
Для жителей развернут пункт временного размещения (ПВР) на 380 человек. "Всего изъявили желание эвакуироваться 65 человек. В ПВР планируют разместиться в случае необходимости 31 человека", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, на утро субботы в регионе подтоплены 56 приусадебных участков в Черлакском районе и 94 дачных участка на территории садового товарищества "Тепличный-2" в Ленинском административном округе города Омска. За прошедшие сутки ситуация не изменилась.