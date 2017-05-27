СМИ: в Китае под завалами рухнувшего строящегося жилого дома оказались 10 человек

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ШАНХАЙ, 27 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Строящийся жилой дом обрушился в китайском городе Цзинань (восточная провинция Шаньдун). Как сообщает агентство Xinhuanet, под завалами оказались 10 человек, шестеро из них уже спасены.
На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. О состоянии остающихся под завалами четырех человек информации не поступало.